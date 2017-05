MIGRANTI: SOS MEDITERRANEE, CROLLATE LE DONAZIONI DOPO ATTACCHI A ONG

2 maggio 2017- 13:19

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Crollano "vorticosamente" e "verticalmente" le donazioni delle persone alle organizzazioni non governative che si occupano del soccorso in mare dei migranti. A denunciarlo Antonio Romano, tra i fondatori della ONG Sos Mediterranee Italia. "Amici miei e di Sos Mediterranee Italia - scrive sui social - Vorrei che sapeste, senza mezzi termini, che a seguito dei ripetuti attacchi di Frontex, Gasparri, Di Maio, il magistrato di Catania e altri e nonostante le audizioni dei nostri rappresentanti (Germania, Italia e Francia) in Senato, le dichiarazioni di Medici senza Frontiere (nostri partner), Guardia Costiera Italia, rappresentanti del Governo, Presidente del Consiglio ecc., le donazioni a favore di Sos sono crollate verticalmente"."Se lo riterrete opportuno sappiate che il vostro sostegno è per noi vitale - dice rivolgendosi ai donatori - Sos Mediterranee Italia sta per concludere in questi giorni la sua iscrizione all'Elenco del Volontariato per il cinque per mille".