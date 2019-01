28 gennaio 2019- 15:40 Migranti: Spadoni, 'bene operazione a Reggio Emilia'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Migranti sfruttati: 4 persone attraverso falsi decreti prefettizi impiegavano gli immigrati e li sfruttavano per gestire la sicurezza in grandi eventi. Un ringraziamento ai Carabinieri e alla Procura di Reggio Emilia per aver fermato questo vergognoso business". Lo afferma in un post su Facebook Maria Edera Spadoni, deputata M5S e vicepresidente della Camera.