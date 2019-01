25 gennaio 2019- 12:41 Migranti: Speranza, 'propaganda per nascondere fallimento economia'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Ogni giorno propaganda sulle navi in mare che salvano la vita a dei disperati solo per nascondere il fallimento delle politiche economiche del governo e la recessione in cui ci stanno portando”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Leu, Roberto Speranza, commentando quanto sta avvenendo ai 47 migranti della Sea-Watch .