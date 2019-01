30 gennaio 2019- 16:46 Migranti: Speranza, 'su Salvini M5S archivia uno vale uno'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Questo è il governo del cambiamento d’opinione”. Lo dice il coordinatore nazionale di Articolo Uno, deputato di Leu, Roberto Speranza ospite a Skytg24 pomeriggio.“Salvini – ha aggiunto Speranza – per settimane è andato in giro con aria spavalda a dire che avrebbe affrontato il processo, poi, tramite lettera inviata al Corriere della Sera, ha fatto sapere di aver cambiato idea e che di essere processato proprio non ha voglia. I grillini, che per anni hanno sostenuto il principio dell’'uno vale uno' per cui un deputato o un ministro indagato non possono far altro che dimettersi e affrontar il processo come qualsiasi altro cittadino, alla fine cambieranno idea, altrimenti questo esecutivo è finito”.