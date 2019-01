29 gennaio 2019- 17:24 Migranti: spunta anche ipotesi voto in Rete su Salvini, dubbi M5S

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "E se consultassimo la Rete?". Spunta così, in queste ore al bivio per il M5S, anche l'ipotesi di una consultazione online del popolo grillino sulla vicenda Diciotti. Sondare gli umori della base sull'opportunità di mandare a processo il vicepremier e ministro Matteo Salvini, indirizzando di conseguenza il voto dei senatori grillini in Giunta per le immunità. Un'opzione che, raccontano fonti autorevoli all'Adnkronos, sarebbe tuttavia tramontata, "perché c'è il rischio di santificare Salvini, e ci manca solo questa...", il ragionamento.Ma il fatto che si sia valutato persino di sondare la Rete - un tempo diktat grillino, oggi abitudine ridotta al lumicino - la dice lunga sui dubbi e i timori che agitano i 5 Stelle. Che hanno sempre votato contro l'immunità, anche nel caso di parlamentari 5 Stelle indagati. Ma che stavolta si trovano incerti sul da farsi, dopo la 'piroetta' di Salvini con la lettera al Corriere della Sera -di cui era all'oscuro lo stesso Di Maio, raccontano- e considerando che la linea dei grillini di governo è 'processateci tutti'. Ma un cambio di rotta, e questo Di Maio lo sa bene, rischia seriamente di spaccare il Movimento. In queste ore, infatti, l'ala ortodossa del M5S è in fibrillazione. I telefonini bollenti. Ieri Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura di Montecitorio, scriveva su Fb: "Salvini deve essere processato perché la legge è uguale per tutti. Siamo stati e saremo sempre contro i privilegi della Casta, anche quando, e a maggior ragione, quei privilegi possono essere usati dai membri del nostro stesso governo". Stasera intanto si terrà una riunione tra Di Maio e i senatori M5S membri della Giunta chiamata a pronunciarsi su Salvini e il caso Diciotti.