MIGRANTI: SQUERI (FI), PD PARTITO 'PORTE APERTE'

25 gennaio 2018- 22:10

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Nonostante i tanti problemi di sicurezza e di integrazione causati dalla politica dell'accoglienza a oltranza, il Pd resta fermo sulle proprie posizioni e rimane il partito delle 'porte aperte'". Lo afferma il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "Il premier Gentiloni -aggiunge- propone i migranti come soluzione all'invecchiamento della popolazione europea e dice no alla necessità di intervenire con aiuti nei Paesi d'origine per bloccare l'esodo. La differenza è evidente: per noi gli squilibri demografici vanno risolti con politiche efficaci per la famiglia e un piano straordinario per la natalità. E all'immigrazione va posto un argine definitivo con un grande piano Marshall per l'Africa che rilanci l'economia dei Paesi di quell'area".