MIGRANTI: SXM, IL 20 IN PIAZZA ANCHE PER DIRE NO A DECRETO ORLANDO-MINNITI

15 maggio 2017- 17:21

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Sinistra x Milano aderisce alla manifestazione '20 maggio senza muri' e accoglie l’invito degli organizzatori a sfilare senza bandiere riconducibili a partiti o movimenti politici. E' quanto si legge in una nota diffusa dal quartier generale della formazione presente a Palazzo Marino, che precisa: "Pensiamo però che la politica non possa e non debba fare un passo indietro, come se fosse cosa altra dalla cittadinanza e dall’associazionismo. La battaglia per i diritti, per l’accoglienza e per l’inclusione non può che essere una battaglia trasversale, che deve essere di tutti e coinvolgere ogni cittadino. Senza distinzione proprio per dimostrare che non sono valori minori o minoritari."Senza distinzione - prosegue la nota - ma con qualche distinguo, pur senza bandiere, Sinistra x Milano sarà presente con la propria proposta e convinzione politica, quella per cui non basti dire no alla Bossi-Fini ma serva, in modo altrettanto se non ancora più forte, dire no al decreto Orlando Minniti e al suo portato, simbolico oltre che molto reale, che distingue tra cittadini ed esseri umani di serie A e serie B".