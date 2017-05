MIGRANTI: SXM, NO A CORTEO DESTRA XENOFOBA E RAZZISTA

25 maggio 2017- 17:05

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Ad appena una settimana di distanza dalla meravigliosa giornata del 20 maggio, in cui 100mila persone hanno marciato per Milano in nome dell’accoglienza e della solidarietà, gruppi di estrema destra hanno organizzato per sabato prossimo una manifestazione vergognosa, razzista e xenofoba. Chiediamo quindi con forza alle autorità competenti di fare quanto in loro potere per impedire questo odioso oltraggio di stampo fascista alla nostra città". Così, in una nota, Sinistra x Milano replica al contro-corteo annunciato per sabato prossimo dal comitato 'Milano sicura' per manifestare dissenso verso le politiche di accoglienza per i migranti."Come ha dichiarato Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati - si legge nella nota - con 'Insieme senza muri' i milanesi hanno dimostrato ancora una volta all’Italia e all’Europa la loro anima inclusiva e solidale". Che "non potrà mai essere oscurata dagli ignobili messaggi di odio perpetrati da gruppuscoli di nostalgici di un ventennio relegato per sempre nelle pagine più buie della nostra storia".