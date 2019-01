22 gennaio 2019- 18:25 Migranti: Tajani, 'C'è allarme sociale per presenza eccessiva'

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Sull'immigrazione non possiamo giocare solo in difesa. C'e' un allarme sociale per la presenza eccessiva dei migranti". Lo ha detto Antonio TAajani presidente del Parlamento Europeo intervenendo alla seduta solenne all'Assemblea Regionale siciliana. "Dobbiamo mettere in condizioni i popoli di rimanere a casa loro, ma non con l'occhio del colonizzatore- dice - serve una strategia europea. Occorre investire in un vero piano Marshall per l'Africa dove ad investire siano i paesi europei. Penso che la questione immigrazione debba essere risolta in Africa, anche per chi vuole adottare la linea della fermezza". E ha ribadito quanto detto prima a Palazzo d'Orleans: "La Francia ha commesso il grave errore di far uccidere Gheddafi. La Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, sono responsabili di una situazione che è peggiorata: da un dittatore siamo passati ai terroristi. Ora occorre parlare con una voce sola".