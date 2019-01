27 gennaio 2019- 15:50 Migranti: Tajani, fermezza ma aspetto umano non va dimenticato

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Manteniamo gli impegni presi con i nostri elettori", dunque "linea della fermezza" e grande piano Marshall per l'Africa sul fronte immigrazione. Detto questo, la linea della fermezza significa anche attenzione ai problemi umanitari". Lo dice il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Fi Antonio Tajani, ospite di In mezz'ora in più su Rai tre."Ieri Berlusconi ha detto - sottolinea Tajani - 'io avrei fatto sbarcare quelli sulla Sea Watch', ci sono minorenni" e si tratta di "47 persone in tutto rispetto ai 600mila" che vanno rimpatriati. "Berlusconi - rimarca ancora Tajani - non ha mai dimenticato il fattore umanitario, giusto conciliare fermezza e solidarietà umana".