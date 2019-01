22 gennaio 2019- 16:43 Migranti: Tajani, 'franco Cfa è balla ma anche la Francia ha fatto errori'

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Quella sul franco Cfa è una balla colossale, ma questo non vuole che anche la Francia non commetta degli errori. Io rimprovero ad esempio alla Francia di avere contributo alla caduta di Gheddafi cosa che ha portato alla instabilità non solo della Libia, con la complicità della Gran Bretagna e Usa". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani intervenendo a Palazzo d'Orleans a Palermo. "Questa politica ha dimostrato miopia politica - dice ancora Tajani - ora bisogna lavorare tutti insieme. Se serve un piano Marshalll per l'Africa si faccia. Politiche nazionalistiche non servono".