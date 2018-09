19 settembre 2018- 17:32 Migranti: Tajani, non ottimista ma spero da Salisburgo passi avanti

Roma, 19 set. (AdnKronos) - “Non c’è da essere troppo ottimisti, ma farò di tutto perché si compiano dei passi in avanti. Non si prenderanno decisioni, trattandosi di una riunione informale dei Capi di Stato e di governo. Chiederò che si decida durante la prossima riunione la riforma di Dublino, per permettere ai rifugiati che arrivano in Europa di essere ricollocati immediatamente in altri Paesi, diversi da quelli dove attraccano le navi". Lo ha affermato ai microfoni di Sky Tg24 il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in vista del Consiglio europeo informale di questa sera a Salisburgo."Se si fosse fatto quello che aveva deciso il Parlamento europeo -ha aggiunto- non ci sarebbe stato il caso della nave Diciotti. In più chiederò che si lavori intensamente per investire di più in Africa. Servono almeno 40-50 miliardi per impedire che gli africani siano invogliati a lasciare il loro continente. Dobbiamo lavorare alla stabilità e alla crescita di quel Continente”.