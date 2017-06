MIGRANTI: TAJANI, UE UNITA PER TROVARE ACCORDI COME CON TURCHIA

15 giugno 2017- 08:49

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Bisogna costruire campi di accoglienza in Libia. Il 21 giugno organizzeremo un evento per sensibilizzare il Consiglio Ue al quale parteciperà anche il premier libico Sarraj. L’Europa deve parlare con una sola voce per avere un interlocutore che fermi i traffici di migranti in modo da ripetere l’esperienza positiva dell’accordo con la Turchia che ha ridotto del 90% i flussi migratori". Lo dice il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in un'intervista a 'Il Giornale'.