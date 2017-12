MIGRANTI: TERRE DES HOMMES, ALLARMANTI CONDIZIONI MINORI DENUTRITI E FERITI (3)

11 dicembre 2017- 13:17

(AdnKronos) - A ciò si aggiungano le condizioni di estrema variabilità dei servizi offerti dai centri di prima accoglienza, (centri FAMI, CAS e CPA), che non assicurano standard minimi uguali per tutti i minori appena sbarcati. Per esempio in molti centri le minori femmine sono accolte in promiscuità con minori maschi, esponendole a concreti rischi per la propria incolumità psicofisica, nonché a forme di sfruttamento.La Fondazione Terre des Hommes opera dal 2011 con il progetto Faro di assistenza ai minori stranieri non accompagnati e alle famiglie con bambini e nel 2016 ha prestato assistenza psicologica e psicosociale a 12.638 persone, in maggioranza bambini e famiglie con minori. Terre des Hommes dispone di 2 equipe attive in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa e una a Ventimiglia. Le attività del progetto Faro di Terre des Hommes a protezione dei minori stranieri non accompagnati in Italia sono finanziate interamente con fondi privati. Tra i maggiori donatori troviamo la Federazione Internazionale Terre des Hommes, Fondation d’Harcourt, Association Mondiale des Amis de l’Enfance (Amade), Fondazione Marcegaglia e la catena d’abbigliamento C&A.