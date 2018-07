13 luglio 2018- 17:48 **Migranti: Toninelli, barcone con 450 a bordo? Malta faccia suo dovere**

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - "Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere". Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.