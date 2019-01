29 gennaio 2019- 20:26 **Migranti: Toninelli, 'Corte Strasburgo ci da ragione, avanti così'**

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Anche la Corte di Strasburgo dà ragione al governo e torto a Sea Watch. Dobbiamo garantire ai migranti viveri, cure e assistenza adeguata. Ed è quello che stiamo facendo. Ma non abbiamo obblighi sullo sbarco. E non li faremo sbarcare finché la Ue non batte un colpo. Avanti così". Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.