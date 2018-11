24 novembre 2018- 17:28 Migranti: Toninelli, Malta si gira dall'altra parte, Ue fa finta di nulla?

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Sui migranti Malta si gira dall'altra parte, stavolta per una fantomatica avaria. E l'Ue che fa? Sostiene uno dei suoi Paesi fondatori, l'Italia, o fa finta di nulla mentre salviamo vite umane? Noi che intanto stiamo agendo anche per dare lavoro e futuro ai nostri concittadini". Così in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.