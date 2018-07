14 luglio 2018- 21:43 Migranti: Toninelli, più risultati in 45 giorni che in tanti anni

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - "Su #migranti più risultati in 45 giorni che in tanti anni. Complimenti a @giuseppeconte". Lo dichiara in un tweet il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. "Il governo del cambiamento sta ribaltando gli schemi. Con questa riconquistata credibilità internazionale l'Italia - sottolinea - non rimarrà più sola".