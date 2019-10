1 ottobre 2019- 17:50 Migranti: torture in Libia, gip Palermo convalida fermi

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Restano in carcere i tre migranti fermati lo scorso 16 settembre dalla Dda di Palermo con l'accusa di tortura e tratta di persone. Il gip di Palermo Filippo Lo Presti ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre, Mohamed Condè, detto Suarez, 22 anni, originario della Guinea, Hameda Ahmed, 26 anni, egiziano, e Mahmoud Ashuia, anche lui egiziano, 24 anni. Ad avviare le indagini era stata la Procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio dopo le testimonianze fornite dalle vittime delle torture sbarcate a Lampedusa nel luglio scorso a bordo della barca 'Alexa' di Mediterranea Saving Humans.