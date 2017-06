MIGRANTI: TOSI A VESCOVO VERONA, VISTO QUANTO è BUONISTA LA LEGA?

29 giugno 2017- 16:36

Verona, 29 giu. (AdnKronos) - “Dopo i proclami di Sboarina e di Salvini in campagna elettorale - secondo loro il sindaco avrebbe potuto impedire l'arrivo in città di nuovi migranti - e dopo che il segretario leghista di Verona, Paolo Paternoster, ha annunciato che loro chiuderanno il centro di accoglienza di Costa Grande (che però è in un altro Comune, cioè a Grezzana!) finalmente si sono accorti che la gestione dell'accoglienza dei profughi fa capo alla Prefettura: benvenuto nel mondo reale a Federico Sboarina!”. Lo dichiara Flavio Tosi, segretario di Fare!.“Sboarina si scaglia contro il nostro Prefetto insieme all'eurodeputato Fontana per l'arrivo di undici tra donne e bambini a San Zeno, quartiere del santo Vescovo Moro, il quale sarà senz'altro entusiasta di cotanta generosità e solidarietà... – aggiunge Tosi - In compenso, sarà entusiasta anche sua Eccellenza Mons. Zenti, il quale aveva prima sostenuto la Lega di Verona (e quindi Sboarina), difendendone la bontà e differenziandola da Salvini e poi chiesto addirittura al candidato del Partito della Famiglia di apparentarsi al ballottaggio sempre con la Lega e Sboarina: ha visto Monsignore quanto è buona e diversa da Salvini la Lega di Verona, quanto si differenzia Sboarina?"."Chissà se il Santo Padre, del quale è ben nota la saggia posizione in materia, ovviamente lineare con la Dottrina, distante anni luce da quella di Salvini, Fontana e Sboarina, sarà anch'egli entusiasta della posizione lungimirante e coerente del Vescovo di Verona: evviva il Vescovo Zenti!”, conclude Tosi.