23 settembre 2019- 13:09 Migranti: Toti, 'applichiamo a chi sbarca stesse leggi Usa e Australia'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Sul tema dell’immigrazione possiamo applicare le leggi che si applicano ad esempio negli Stati Uniti o in Australia? Facciamo che quello che succede a chi sbarca lì lo facciamo anche in Italia?". A chiederlo, in un tweet, il governatore ligure Giovanni Toti, leader di Cambiamo.