25 gennaio 2019- 08:26 Migranti: tratta di minori da avviare alla prostituzione, cinque arresti a Messina (2)

(AdnKronos) - Nel corso dell’indagine, è stato accertato come l’organizzazione abbia gestito il trasferimento di almeno 15 minori stranieri non accompagnate dalla Nigeria - tramite la Libia e attraverso Messina – in vari Paesi dell’Unione Europea, "avvantaggiandosi anche dell’apporto garantito da un cittadino italiano – referente di un’associazione di volontariato locale operante nel settore della protezione civile e assistenza ai migranti – il quale forniva notizie utili al rintraccio delle minori gestite dal sodalizio criminale una volta sbarcate in Italia e partecipava all’avviamento alla prostituzione di quelle che venivano ospitate nei centri di accoglienza messinesi".Nel corso dell’indagine è emerso come alcuni nigeriani fossero dediti anche al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo eroina.