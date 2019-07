10 luglio 2019- 21:17 Migranti: Trenta, 'non esistono sbarchi fantasma'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - I cosiddetti sbarchi fantasma, "non sono fantasma, sono sbarchi di cui conosciamo tutti i numeri, se fossero fantasma non ne sapreste nulla neanche voi. Nonostante l'agitazione di questi giorni, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del paese". Lo dice, rispondendo alle domande dei cronisti, la ministra della Difesa Elisabetta Trenta dopo il vertice a Palazzo Chigi sui migranti.