13 settembre 2019- 07:22 Migranti: tunisini dispersi a Marettimo, riprese ricerche

Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Sono riprese all'alba di oggi le ricerche nel mare di Marettimo, la più piccola delle isole Egadi, dei quattro migranti tunisini dispersi da ieri dopo essersi tuffati da un barchino provando a raggiungere la terraferma. Una quinta persona è stata trovata viva in mare e portata in ospedale a Trapani. I quattro tunisini sono rimasti aggrappati per un po' a bidoni di plastica vuoti poi si sono perse le tracce. Al lavoro anche un elicottero.