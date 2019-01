4 gennaio 2019- 14:58 Migranti: Ufficio Anagrafe Palermo riprende prenotazioni, timori richiedenti asilo (2)

(AdnKronos) - Pedicone ha invitato i funzionari e gli impiegati degli uffici di attuare la disposizione del primo cittadino. Il blocco dell' iscrizione all'anagrafe era scattato con una circolare del Prefetto De Miro, il 31 ottobre dello scorso anno, inviata ai sindaci e ai commissari dei Comuni della Città metropolitana dopo il decreto Salvini del 4 ottobre scorso e prima ancora che venisse convertito in legge.Ma c'è scetticismo tra gli addetti al Servizio anagrafe di viale Lazio. Qualcuno parla ma solo dietro l'anonimato "per evitare camurrie (problemi ndr)". "Come possiamo disapplicare una legge dello Stato? - si chiede una addetta - Allora domani mi alco e faccio l'anarchica?". E spiegano che anche se da oggi sono stati riavviate le prenotazioni, "non è detto che poi la richiesta dei richiedenti venga accolta...". Il sindaco Leoluca Orlando spiega: "Il dirigente dell'Ufficio anagrafe ha detto chiaramente che darà esecuzione alla mia disposizione di servizio".Intanto, fuori dagli uffici Anagrafe continua a piovere a dirotto. E i richiedenti asilo chiedono informazioni. Cercano di capire cosa accadrà loro in futuro. Keila dice che tra pochi giorni sarà un "clandestino" e "non potrò più avere un lavoro, accedere a un servizio. Come devo fare? Non ho fatto nulla di male. Perché questo accanimento contro di noi?".