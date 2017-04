MIGRANTI: UGL CATANIA, VICINI A ZUCCARO, CONTINUI IN RICERCA VERITà

29 aprile 2017- 17:59

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Aldilà dei tecnicismi sull'utilizzo o meno delle fonti, è chiaro che quello del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, è un vero e proprio grido di allarme sulla questione relativa all'azione di alcune Ong che si occupano del salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Purtroppo, come quasi tutto quello che accade in Italia, anche una dichiarazione così seria è stata subito trasformata in caciara politica con tanto di convocazione del capo della Procura catanese davanti al Csm". Lo dice il segretario generale territoriale della Ugl di Catania, Giovanni Musumeci.Il sindacato esprime "solidarietà e sostegno" a Zuccaro affinché "continui nella ricerca della verità, individuando chi vuol fare dell'immigrazione un business, ma adesso temiamo per la sua incolumità. In una così difficile indagine, lo Stato non può lasciare da solo uno dei suoi migliori uomini".