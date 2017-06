MIGRANTI: UN TESTIMONE, COSì 'RAMBO' TORTURò E UCCISE UN UOMO (2)

20 giugno 2017- 13:31

(AdnKronos) - "Nell’occasione fornivo ai miei familiari le direttive per effettuare il versamento, tramite Money Gram o Western Union al boss della prigione. Effettuato il pagamento a loro favore, i carcerieri mi proposero, vista la mia prestanza fisica, di lavorare per loro, ma io rifiutavo - racconta ancora il giovane testimone - Per ripicca i predetti, mi dissero che, visto il mio rifiuto, per poter essere liberato e porre fine alle violenze fisiche e mentali alla mia persona, avrei dovuto pagare un altro riscatto di 1.300.000 CFU. Da quel momento iniziavano a picchiarmi ancora più brutalmente. Molti di noi, tutti i giorni, subivano delle violenze inaudite, al fine di convincere i nostri familiari a pagare l’ulteriore somma di denaro richiesta per riscattare la nostra libertà". "Io personalmente venivo ferocemente torturato da Fanti, un ghanese, che ricopre la carica di vice capo del carcere, ed era secondo al boss libico Alì. Fanti si è poi imbarcato sulla mio stesso natante ed è giunto, anche lui, qui a Lampedusa. Un altro che mi picchiava assiduamente erano tale Koudous della Nigeria". Ed ecco che Hamed parla di Johm, detto 'Rambo', il nigeriano finito in carcere con l'accusa di avere torturato e ucciso diversi profughi. "Vi era un altro, tale Rambo, carceriere della Nigeria che, anche se non mi ha picchiato, provvedeva a seviziare altri migranti - racconta - Le torture cui sono stato sottoposto sono innumerevoli. Per esempio: sono stato torturato con i cavetti elettrici in tensione. Nell’occasione mi facevano mettere i piedi per terra, dove precedentemente avevano versato dell’acqua. Poi provvedevano ad azionare la corrente elettrica per fare scaricare la tensione addosso a me. Subivo delle scariche elettriche violentissime. Questo avveniva circa due volte alla settimana".