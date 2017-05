MIGRANTI: UNICEF, 200 BIMBI MORTI IN PRIMI MESI 2017, PIù DI UNO AL GIORNO

25 maggio 2017- 12:40

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Sono almeno 200 i bimbi morti quest'anno lungo la pericolosa rotta del Mediterraneo centrale dal Nord Africa all’Italia, una media di più di un bambino al giorno. Sono le ultime stime dell'Unicef rese note oggi a Palermo, in occasione dell'incontro dei leader del G7 in programma a partire da domani in Sicilia, luogo simbolo per la crisi dei rifugiati e migranti in Europa. I dati del 2017 mostrano che il numero di rifugiati e migranti, compresi bambini, che sta intraprendendo il viaggio per raggiungere l’Europa, nonostante i grandi rischi connessi al viaggio, è in aumento. Tra il 1 gennaio e il 23 maggio, oltre 45.000 rifugiati e migranti sono arrivati in Italia via mare con un aumento del 44 per cento rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. Questo dato comprende anche circa 5.500 minorenni non accompagnati e separati – un aumento del 22 per cento dal 2016 – che rappresentano circa il 92 per cento di tutti i bambini arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale.