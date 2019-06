27 giugno 2019- 18:35 Migranti: Università Palermo, 'solidarietà a Sea Watch 3 e suo capitano'

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo esprimono "all’unanimità piena solidarietà alla capitana e all’equipaggio della nave Sea Watch 3 che, in ottemperanza al diritto internazionale del mare e dei diritti umani, ha salvato 53 persone nel Mediterraneo centrale e sta cercando da ormai due settimane di condurle in un porto sicuro"."Il salvataggio di naufraghi - si legge in una nota dell'Ateneo - è un dovere non solo morale, ma giuridico, e ogni evento di soccorso si può dichiarare concluso, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni internazionali in materia, solo quando tutte le persone salvate sono portate in un luogo in cui la loro vita e la loro sicurezza non sono più a rischio. L’unico porto offerto alla Sea Watch 3 è stato quello di Tripoli: la capitale di un paese in guerra dove l’Onu ha dichiarato che ogni giorno si consumano 'indicibili orrori' ai danni delle persone migranti".