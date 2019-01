29 gennaio 2019- 11:32 Migranti: 'Valutare se Salvini è responsabile di sequestro', ecco esposto Procura del Pd

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Chiediamo alla Signoria vostra di volere procedere ad accertamenti urgenti per valutare se la procedura posta in essere dalle autorità italiane sia legittima e in linea con la normativa nazionale, comunitaria e internazionale, o se la condotta del ministro dell'Interno volta ad impedire lo sbarco dei 47 migranti sia immotivata e quindi illecita, configurando il delitto di sequestro di persona aggravato commesso anche a danno di minorenni e integrando qualsivoglia ulteriore fattispecie di reato prevista dalla legge". E' quanto si legge nell'esposto presentato oggi dai deputati del Pd Fausto Raciti e Matteo Orfini alla Procura di Siracusa sul caso Sea watch. I due parlamentari, accompagnati da un legale, si sono recati presso la Procura per denunciare il governo nazionale."In particolare si chiede alla Signoria vostra di volere procedere a: segnalare la presenza a bordo di minori non accompagnati, acquisire tutte le comunicazioni intercorse tra le autorità italiane e straniere coinvolte, nonché le comunicazioni in entrata e in uscita dalla Capitaneria di porto", si legge ancora nell'esposto presentato dal Pd.