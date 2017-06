MIGRANTI: VARIATI, GIUSTO MINACCIARE DIVIETO APPRODO SE UE NON SI OCCUPA PROBLEMA

28 giugno 2017- 18:29

Vicenza, 28 giu. (AdnKronos) - "Il problema dell'arrivo di migliaia di migranti sulle nostre coste non è un problema solo italiano, ma europeo. Se l'Europa non se ne occupa come dovrebbe, è giusto minacciare il divieto di approdo nei porti italiani delle navi battenti bandiere di altri Paesi per ottenere risposte concrete. Solo con il pieno coinvolgimento dell'Europa possono essere trovate soluzioni efficaci per un problema che i sindaci vivono quotidianamente, a causa delle criticità legate all'accoglienza e all'integrazione sul territorio". Questo il commento del sindaco di Vicenza, Achille Variati (Pd),in merito all'ipotesi di minaccia del Governo di bloccare l'approdo di navi straniere, impegnate in operazione di salvataggio, nei porti italiani.