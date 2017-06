MIGRANTI: VARIATI, MISURE ESTREME PER SPINGERE UE A TROVARE SOLUZIONE

29 giugno 2017- 14:48

Vicenza, 29 giu. (AdnKronos) - “L’ipotesi di chiudere i porti italiani all’ingresso delle navi straniere impegnate nei salvataggi è sicuramente una misura estrema. Ma l’Italia si trova in grande difficoltà a causa del colpevole ritardo dell’Europa nell’adottare misure in grado di distribuire con equità i richiedenti asilo nei vari Stati". Così all'Adnkronos il sindaco di Vicenza, Achille Variati (Pd) commenta l'ipotesi di blocco dei porti lanciata ieri dal premier."Gli sbarchi di migliaia di migranti in Italia non sono un problema solo italiano, sono un problema europeo, e quindi fa bene l’Italia a ipotizzare misure estreme per spingere l’Europa a trovare una soluzione: solo così si potranno risolvere i problemi che sindaci e cittadini vivono quotidianamente in tema di accoglienza e integrazione - spiega - Inoltre, come l’Europa deve distribuire i richiedenti asilo in modo omogeneo al suo interno, allo stesso modo lo Stato italiano deve fare grande attenzione a distribuire i richiedenti asilo in maniera sostenibile su tutto il territorio nazionale per evitare squilibri e tensioni dovuti a concentrazioni eccessive. Per l’accoglienza dei richiedenti asilo la città di Vicenza ha già fatto la sua parte e la misura è colma”.