26 ottobre 2019- 19:01 Migranti: Verducci (Pd), 'chiarire presenza in Italia di 'Bija'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il Parlamento italiano ha il dovere di sapere per quale motivo il famigerato al-Milad, detto 'Bija', accusato dall'Onu e dalla Corte internazionale dell'Aja di crimini contro i diritti umani, fosse in Italia nel 2017. L'intervista di Francesca Mannocchi a 'Propaganda Live' di ieri sera e l'inchiesta portata avanti da Nello Scavo di A'vvenire' rivelano relazioni continuative tra apparati dello Stato italiano e 'Bija', su cui pende l'accusa di essere uno maggiori organizzatori del traffico di esseri umani ridotti in schiavitù in Libia e lungo le rotte migratorie del Mediterranneo. Non può esserci alcuna reticenza". Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura del Senato."A maggior ragione -aggiunge- il Memorandum firmato con la Libia non può essere tacitamente rinnovato. Dovrà essere il Parlamento a discuterne e a decidere. Quel che è emerso sui 'campi-lager' libici e sulla complicità di frange della cosiddetta Guardia costiera libica impone all'Italia di revocare quegli accordi".