3 luglio 2019- 12:50 Migranti: Verini, 'Salvini vuole giustizia sotto controllo'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Altro che riforma. Salvini vuole una giustizia sotto controllo, che indaghi e condanni i suoi avversari politici, che magari chiuda un'occhio sui reati compiuti dalla Lega e dagli ambientini vicini". Lo afferma Walter Verini, deputato del Pd. "C'è bisogno -aggiunge- di una riforma, ma dalla parte dei cittadini. E' quello che avevamo iniziato a fare negli anni scorsi: processi più veloci, pene certe, lotta alla corruzione, alle mafie, carceri che rieduchino chi ha sbagliato così da non farlo tornare a delinquere. E basta con nomine dei magistrati che non siamo basate sul merito e sulla trasparenza. E' il contrario di quello che ha in testa questo ministro, che a Lampedusa, sulla vicenda Sea Watch, anche alla luce degli sviluppi giudiziari si conferma come l'unico ad aver commesso reati che ci fanno vergognare, come quello di disumanità".