10 luglio 2018- 18:52 Migranti: vertice P.Chigi, rendere operativi risultati Consiglio Ue

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Rendere operativi i risultati conseguiti nel Consiglio Ue di fine giugno. E tenere la barra dritta sulle posizioni italiane sul fronte migranti, posizioni sulle quali il governo Conte non intende arretrare. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi che si sono dati oggi, a Palazzo Chigi, i ministri e i tecnici convocati dal premier Giuseppe Conte in vista dell'incontro di Innsbruck dei responsabili dell'Interno europei sul dossier migranti in programma domani e giovedì. Nel corso della riunione - alla quale non ha preso parte il responsabile del Viminale Matteo Salvini ma un rappresentante del suo dicastero - il presidente del Consiglio ha rielencato tutti i punti raggiunti nel Consiglio Ue.Nel vertice, durato circa un'ora, si è ribadita la necessità di tenere ferme le posizioni dell'Italia sul tema migranti e gettato le basi per una programmazione della strategia italiana sul fronte immigrazione.