30 gennaio 2019- 19:34 Migranti: vertici M5S virano su salva-Salvini, 'non è immunità né voto casta' (2)

(AdnKronos) - Ma i vertici sanno bene che una parte del gruppo ribolle. E una decisione simile sarebbe difficile da far digerire a una frangia, non ultime le senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes, che sui numeri in Aula al Senato potrebbero far la differenza. Perché anche se la Giunta decidesse di non autorizzare la magistratura a procedere, il regolamento di Palazzo Madama prevede comunque la possibilità di un voto dell'Aula: basta che a chiederlo siano 20 senatori. E' il malcontento, nel Movimento, brucia sotto la cenere. Nonostante ci sia chi, non ultimo Alessandro Di Battista, stia cercando di coinvolgere quanto più il gruppo, sentendo anche le seconde file sul caso Diciotti e sulla strada da intraprendere per uscire dall'angolo. Ma c'è chi tiene la barra dritta, sordo a nuove 'narrazioni' o cambi di passo. "Qualcuno ci vuol far diventare dorotei", il messaggio che rimbalzava quest'oggi su alcuni telefonini. E c'è chi non teme ripercussioni e ci mette la faccia. Se il M5S dovesse 'salvare' il leader della Lega "non escludo l'addio al Movimento", dice all'Adnkronos Nugnes, considerata molto vicina a Fico. "E' una cosa che sto valutando di fare da fine anno, almeno", aggiunge la parlamentare campana.