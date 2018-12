22 dicembre 2018- 15:01 Migranti: Viviano, Salvini diventi Babbo Natale, salvi persone sfortunate

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Salvini, almeno per un giorno, diventi Babbo Natale: non si può consentire che trecento persone, tra le quali bambini e donne incinte, che sono state stuprate e violentate, vaghino in mezzo al mare per problemi politici ed elettorali". E' l'appello all'AdnKronos di Francesco Viviano, giornalista di Repubblica, che già a luglio aveva lanciato #magliettarossa, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tragedia della morte in mare dei migranti. Una iniziativa che rilancia proprio per il giorno di Natale, invitando ad indossare una maglia rossa e un cappello da Babbo Natale. Tra l'altro, evidenzia, "Salvini non può chiudere i porti, piuttosto come ministro dell'Interno deve occuparsi dello sbarco a terra dei migranti". Poi "fa specie" anche il comportamento del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che "dovrebbe consentirlo visto che la Libia nemmeno risponde al telefono di Open Arms che li ha chiamati"."Davanti a queste cose mi chiedo come Salvini non faccia, almeno per poche ore, un regalo a se stesso e a queste persone sfortunate che rischiano sempre la vita quando attraversano il deserto. Davanti a questi orrori non c'è obiettivo elettorale e propagandistico che tenga". Salvini lo faccia, è l'invito, "se ha un cuore". Un pensiero da parte di Viviano anche alla Guardia Costiera italiana che "con grande imbarazzo assiste impotente al fatto che queste persone non vengono soccorse. Era stata candidata al premio Nobel. Adesso, purtroppo, sono scomparsi nonostante lo spirito dei marinai sia quello di soccorrere e non abbandonare e, avendo rapporti con loro, so bene quale è la loro condizione di disagio".