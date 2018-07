17 luglio 2018- 10:09 Migranti: Weber (Ppe), bene Salvini, fermare business trafficanti

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Insieme, tutti uniti noi europei, per difendere il nostro commercio, la nostra storia, i nostri valori. Proprio come abbiamo superato con l’unità il terremoto finanziario del 2008, e creato 10 milioni di nuovi posti di lavoro. Questa volta, il terreno giusto può essere proprio quello dell’immigrazione. Qui non c’è dibattito, nel senso che la questione è sul tavolo da tanto e da almeno 10 anni tutti sanno che cosa bisogna fare. Fermare il business del traffico di esseri umani con l’aiuto dei nostri amici africani, applicare la solidarietà fra i Paesi europei. Non è più questione di capire, e spero proprio che anche fra le forze politiche di Bruxelles si trovi un compromesso prima delle prossime elezioni europee". Lo dice Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Rispetto alle politiche adottate dalla sinistra -aggiunge- condivido quanto sta facendo Salvini sul terreno".