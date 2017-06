MIGRANTI: ZAIA, SERVE SUBITO BLOCCO NAVALE DEL MEDITERRANEO

29 giugno 2017- 16:04

Treviso, 29 giu. (AdnKronos) - "Il Governo italiano pensa di chiudere i porti alle navi di Ong straniere per limitare gli sbarchi di migranti che ormai hanno assunto proporzioni epocali. Non più tardi di due mesi si fa, noi dicevamo di lasciar indagare sul tema il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, ma ci fu risposto che prove non ce n'erano e che quelle del magistrato erano solo illazioni", lo sottolinea su Fb il governatore del Veneto, Luca Zaia."Serviva che sbarcassero 12.000 migranti in un giorno perché il Governo si accorgesse dell'emergenza? Serve subito un blocco navale nel Mediterraneo, ignorando le possibili procedure di infrazione da parte di una Europa che sui migranti, finora, ha chiuso non solo un occhio, ma tutti e due", rilancia Zaia.