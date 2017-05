MIGRANTI: ZANDA, SALVINI CONTRO MATTARELLA FUORI DA CIRCUITO DEMOCRATICO

10 maggio 2017- 19:34

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Non c'è solo volgarità e violenza verbale nel linguaggio con cui Salvini si rivolge al Presidente Mattarella. Chi, come Salvini, non è capace di rispettare le Istituzioni dello Stato, chi, come lui, non sa capire il valore personale e simbolico del Presidente della Repubblica che, per volontà del Parlamento repubblicano, rappresenta l'unità della nostra Patria, si pone fuori dal circuito della civiltà democratica che è fatto anche di rispetto delle persone, delle istituzioni e dei simboli nazionali". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Luigi Zanda.