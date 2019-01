23 gennaio 2019- 15:29 Migranti: Zingaretti, 'a sindaci 1,2 mln euro per limitare danni dl Sicurezza'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Nella legge regionale di bilancio abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per non far chiudere gli Sprar, un fondo che attiviamo per far ritornare quell’umanità perduta nella crudele vicenda dello sgombero al Cara di Castelnuovo di Porto". Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti."In questo modo aiutiamo i Comuni e i cittadini a limitare i danni che sta producendo il Decreto del governo a quel processo di integrazione faticosamente messo in piedi dalle comunità locali, che in molte realtà sta dimostrando che è possibile un altro approccio alla gestione dei flussi migratori. I problemi si devono risolvere e non sfruttare per una becera propaganda alle spalle di chi deve essere rispettato nella sua dignità di essere umano”.