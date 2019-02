28 febbraio 2019- 13:33 Migranti: Zingaretti, 'da Lega risposta peggiore a paure cittadini'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Noi abbiamo tirato fuori il paese dalla crisi peggiore dal Dopoguerra ma non abbiamo visto la crescita delle disuguaglianze e quanto crescono le disuguaglianze, crescono le paure e la percezione dell'insicurezza. Non siamo stati capaci di leggere questo grande tema e ora c'è un governo, la Lega in testa, che dà le risposte peggiori a queste paure. Cavalcano un tema giusto dando risposte sbagliate. Anche per questo serve un'alternativa". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Confronto su Sky Tg24.