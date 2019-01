25 gennaio 2019- 19:05 Migranti: Zingaretti, 'italiani più solidali di Salvini e Di Maio'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Come dimostra la gara di solidarietà degli abitanti di Castelnuovo di Porto, di Napoli e di migliaia di altri cittadini in queste settimane, gli italiani sono meglio di chi li governa, di Salvini e Di Maio. Ribadisco la mia vicinanza a tutte quelle realtà, associazioni, volontariato, Comuni, strutture sanitarie, che si stanno facendo carico in solitudine dei disastri generati dal Governo gialloverde in materia di immigrazione”.Lo scrive in una nota il presidente delle regione Lazio, Nicola Zingaretti.