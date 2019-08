19 agosto 2019- 21:38 Migranti: Zingaretti, 'vicini a Mimmo Lucano, siamo con te'

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Caro Mimmo, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuo padre in fin di vita. Siamo con te". Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti.