MIGRATI: SINDACO POZZALLO, CHIUDERE PORTI NON è RAZZISMO MA SOLO BUON SENSO

29 giugno 2017- 19:18

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Non è una posizione razzista, solo di buon senso. L'Italia non deve per forza essere l'unico Paese ad occuparsi dell'accoglienza dei migranti". Ad accogliere con favore la proposta del governo di chiudere i porti alle Ong straniere impegnate nelle operazioni di soccorso in mare è il neo eletto sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. "Potrebbe essere una soluzione - dice all'Adnkronos - Non vedo perché le navi spagnole debbano sbarcare da noi o perché quelle maltesi soccorrano i migranti nelle loro acque e poi li portano nei nostri porti. Io ho la sensazione che il nostro senso di civiltà sia scambiato per stupidaggine dal resto dell'Europa". Pozzallo è da anni in prima linea nello sbarco dei migranti ed è una della città siciliane che maggiormente si è distinta per l'accoglienza. "Siamo sempre stati un comune con uno spirito di accoglienza eccezionale, non ci sono mai stati contrasti fra i migranti e i cittadini - afferma Ammatuna - ma i numeri a cui siamo arrivati ci stanno mettendo a dura prova e non vorrei che anche da noi ci fossero episodi di intolleranza". Il primo cittadino si rivolge al ministro dell'Interno Marco Minniti. "E' arrivato il momento - dice - che chiami i sindaci che sono in prima linea e insieme si studi meglio come gestire l'accoglienza".