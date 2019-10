5 ottobre 2019- 22:59 Milan batte il Genoa

Genova, 5 ott. (AdnKronos) - Si conclude con la vittoria dei rossoneri per 1-2 la sfida di Marassi tra Genoa e Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. In vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo, per il gol segnato al 41' da Schöne. Risultato ribaltato nella ripresa, con le reti di Hernández al 51' e di Kessié al 57' su rigore. Al 3' minuto di recupero il Genoa ha fallito il pareggio con l'errore dal dischetto di Schöne, che si è fatto parare un rigore da Reina.