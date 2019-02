8 febbraio 2019- 10:07 Milano: 23 arresti polizia per spaccio tra gennaio e febbraio

Milano, 8 feb. (AdnKronos) - Tra gennaio e febbraio la polizia di Milano ha arrestato 23 persone per spaccio di droga in in zona Stazione Centrale e Corso Como durante i controlli mirati al contrasto dello spaccio. E' stata sospesa la licenza per 15 giorni al locale Touch Bangla Milano di via Sammartini 23. Ulteriori particolari saranno forniti nel corso della conferenza stampa oggi alle ore 11 presso la sala cronisti della Questura di Milano.