22 settembre 2018- 20:47 Milano: 3.600 atleti pronti per Salomon Running, presenti Oddo e Ambrosini

Milano, 22 set. (AdnKronos) - Milano è pronta all’assalto dei 3600 atleti che domani prenderanno parte alla Salomon Running, l'urban trail tra i punti più suggestivi della città. Al via ci saranno anche vip e campioni dello sport, come gli ex giocatori del Milan, Massimo Ambrosini e Massimo Oddo e il pilota di Formula1, Nicolas Hülkenberg.Organizzata da A&C Consulting con il supporto del Comune di Milano, la Salomon Running appassiona da anni gli specialisti del trail e gli amanti del running. Tre le distanze e altrettante le opportunità di mettersi alla prova, nello sfondo di monumenti, parchi, spazi al chiuso e all’aperto della città più cosmopolita d’Italia, l'Allianz Top Cup 25 chilometri, competitiva valida come campionato italiano di trail corto-assoluto e master; Allianz Fast Cup 15 chilometri non competitiva e il trofeo CityLife shopping district Smart Cup 9,9 chilometri, non competitiva.In lizza per il campionato italiano di trail corto la bresciana Barbara Bani (Freezone), che difende il tricolore vinto un anno fa, e la maratoneta Emma Quaglia (Cambiaso Risso running team di Genova), azzurra ai recenti mondiali di corsa in montagna. Fra gli uomini spicca il nome dell’azzurro di trail Riccardo Borgialli, atleta del team Salomon.