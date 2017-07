MILANO: 3 GIORNI DI MUSICA E SPETTACOLO PER ANTEPRIMA DE LA CITTà CHE SALE

8 luglio 2017- 19:14

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - Tre giorni di musica e spettacolo per presentare l'anteprima dell'edizione 2017 de La città che sale, rassegna musicale e di performing arts in programma dal 16 al 24 settembre nei cortili delle case popolari gestite da Mm.Tre gli appuntamenti di questa anteprima, ospitati dal cartellone del festival Suoni Mobili 2017: la Street Parade dei Bandakadabra tra le case popolari di Corso Porta Ticinese 98 e il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco e due concerti al Castello Sforzesco, nella cornice dell’Estate Sforzesca 2017. Si parte martedì 11 luglio, con i Bandakadabra e la Street Parade attraverso la città: il punto di ritrovo è alle 18.30 in Piazza S.Eustorgio; si passa poi per le case popolari di corso Porta Ticinese 98 per terminare la corsa al Castello Sforzesco di Milano alle 21.30.