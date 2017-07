MILANO: 3 GIORNI DI MUSICA E SPETTACOLO PER ANTEPRIMA DE LA CITTà CHE SALE (2)

8 luglio 2017- 19:14

(AdnKronos) - Lo spettacolo itinerante è di quella che Carlin Petrini ha definito 'fanfara urbana': sette fiati, due percussioni, swing, rocksteady, latin, balkan; una vera orchestra che unisce l’energia delle formazioni street al sound delle Big Band anni Trenta in uno stile di difficile definizione capace di fare dello spettacolo un’occasione per scambiare veramente qualcosa con il pubblico. Secondo appuntamento, mercoledì 12 luglio alle 21.30 alla Piazza d’armi del Castello Sforzesco: in scena i Saodaj, giovanissimo gruppo dall'isola Reunion dell'arcipelago delle isole Mascarene vincitore del premio internazionale Best World Music Band 2015 @ Voix de l’Océan Indien. Il concerto, tra voci, percussioni ed elettronica di grande impatto, presenterà la personale interpretazione da parte dei Saodaj del genere creolo Maloya, tipico della loro isola, scandita da una ritmica tribale trance.